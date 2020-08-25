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Укрзалізниця запустила ще один регіональний потяг

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. З 28 серпня курсуватиме регіональний потяг Кривий Ріг – Дніпро, який працюватиме щоденно окрім суботи. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу АТ "Укрзалізниця".

Укрзалізниця запустила ще один регіональний потяг

"З 28 серпня Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд №828/827 Кривий Ріг — Дніпро. Поїзд курсуватиме щоденно, крім суботи. Із Кривого Рогу поїзд вирушатиме о 06:43 та прибуватиме до Дніпра о 09:20. Відправлення з Дніпра о 18:20 та прибуття до Кривого Рогу о 21:25. Поїзд зупинятиметься на станціях Верхівцеве та Кам’янське-Пасажирське", - йдеться у повідомленні.

Також нагадують, що обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. 

Нагадаємо, за інформацією Мінінфраструктури, пасажирські потяги Укрзалізниці будуть зупинятись у “червоній” зоні для висадки пасажирів.

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