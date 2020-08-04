Криклій хоче, аби поїзди зупинялися у “червоних” зонах для висадки пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Пасажирські потяги Укрзалізниці будуть зупинятись у “червоній” зоні для висадки пасажирів. Про це у ефірі Громадського радіо заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій, передає УНН.
За його словами, коли потяг наближається до "червоної" зони і висадки-посадки пасажирів не буде, то потрібно попереджувати заздалегідь.
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“Мені здається, треба було повідомити людей як буде курсувати потяг заздалегідь. Наразі ми звернулись до уряду, щоб можна було висадку забезпечити, тому що тут питання у тому, щоб мобільність коронавірусу не розповсюджувалась, зрозуміло, що висадку зробити це не проблема. Людина може вийти з потягу, але назад уже не зайде і зрозуміло, що підсідати на зупинці у Тернополі вже не буде. Зараз ми підходимо до цієї логіки і я сподіваюсь, що завтра на уряді такі зміни до постанов зроблять”, — зазначив Криклій.
Нагадаємо, продаж квитків на поїзди далекого сполучення до станцій Луцьк та Тернопіль і зворотно було закрито відповідно до рішення регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.