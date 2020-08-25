Укрзализныця запустила еще один региональный поезд
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. С 28 августа будет курсировать региональный поезд Кривой Рог - Днепр, который будет работать ежедневно кроме субботы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу АО "Укрзализныця".
"С 28 августа Укрзализныця запускает новый региональный поезд №828/827 Кривой Рог - Днепр. Поезд будет курсировать ежедневно, кроме субботы. Из Кривого Рога поезд будет отправляться в 6:43 и прибывать в Днепр в 09:20. Отправление из Днепра в 18:20 и прибытие в Кривой Рог в 21:25. Поезд будет останавливаться на станциях Верховцево и Каменское-Пассажирское", - говорится в сообщении.
Также напоминают, что обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты.
Напомним, по информации Мининфраструктуры, пассажирские поезда Укрзализныци будут останавливаться в "красной" зоне для высадки пассажиров.