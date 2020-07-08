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Укрзалізниця відновила рух приміського поїзда ще за одним маршрутом

Укрзалізниця відновила рух приміського поїзда ще за одним маршрутом

Київ • УНН

 • 15751 перегляди

КИЇВ. 8 липня. УНН. Укрзалізниця з 8 липня відновила рух шести приміських поїздів за маршрутом Жмеринка — Гречани. Про це інформує пресслужба УЗ, передає УНН.

“Укрзалізниця продовжує поступово відновлювати пасажирське залізничне сполучення: з 8 липня шість приміських поїздів курсують за маршрутом Жмеринка — Гречани”, — йдеться в повідомленні.

Так, для забезпечення перевезення пасажирів призначено курсування таких приміських поїздів: № 6357 Жмеринка — Гречани (відправлення о 05:10, прибуття о 07:39); № 6360 Гречани — Жмеринка (відправлення о 09:08, прибуття 11:44); № 6359 Жмеринка — Гречани (відправлення о 17:36, прибуття о 19:58); № 6358 Гречани — Жмеринка (відправлення о 20:14, прибуття о 23:02); № 6321 Жмеринка — Гречани (відправлення о 08:21, прибуття о 10:46); № 6322 Гречани — Жмеринка (відправлення о 17:14, прибуття о 19:49).

Укрзалізниця нагадала про обмеження щодо кількості пасажирів, а саме перевезення в межах кількості місць для сидіння. Також обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників Національної поліції України.

Як повідомляв УНН, напередодні Укрзалізниця призначила курсування ще 12 приміських поїздів. Загалом по всій території України вже вийшли на маршрути 645 приміських поїздів.

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