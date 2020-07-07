Укрзалізниця відновлює курсування ще 12 приміських поїздів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Укрзалізниця призначила курсування ще 12 приміських поїздів. Загалом по всій території України вже вийшли на маршрути 645 приміських поїздів. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу УЗ.
"П’ять з відновлених поїздів об’єднають Київ з містами-сателітами, що значно розвантажить автошляхи на під’їздах до столиці", - йдеться у повідомленні.
Зокрема, це поїзди: №7001 Борщагівка—Клавдієво (відправлення о 08:16, прибуття о 09:01), №7006 Буча — Святошин (відправлення о 07:18, прибуття о 07:43), №6670 Бородянка—Борщагівка (відправлення о 07:55, прибуття о 09:11), №7010 Клавдієво—Борщагівка (відправлення о 09:27, прибуття о 10:21) та №6612 Клавдієво—Борщагівка (відправлення о 08:40, прибуття о 09:34).
Крім того, призначено ще приміські поїзди:
• №6016 Фастів — Київ (відправлення о 07:18, прибуття о 08:43);
• №6814 Київ-Волинський —Яготин (відправлення о 15:58, прибуття о 18:22);
• №6823 Яготин — Київ-Волинський (відправлення о 21:08, прибуття о 23:28);
• №6931 Ніжин — Київ-Волинський (відправлення о 05:08, прибуття о 07:38),
• №6932 Київ-Волинський – Ніжин (відправлення о 16:52, прибуття о 19:08);
• №6506 Плавні — Запоріжжя-2 (відправлення о 05:59, прибуття о 07:09);
• №6004 Кам’янське-Пасажирське — Дніпро-Головний (відправлення о 05:38, прибуття о 06:30).
Перевізник нагадав, що обов’язковим є використання пасажирами та залізничниками засобів індивідуального захисту. Контроль за дотриманням протиепідемічних заходів буде здійснюватися поїзною бригадою. У разі виявлення порушень залізничники викликатимуть працівників Національної поліції України.
Раніше УНН писав, що до України прибув контейнерний поїзд із КНР.