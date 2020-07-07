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Укрзализныця восстанавливает курсирование еще 12 пригородных поездов

Укрзализныця восстанавливает курсирование еще 12 пригородных поездов

Киев  •  УНН

 • 14745 просмотра

КИЕВ. 7 июля. УНН. Укрзализныця назначила курсирование еще 12 пригородных поездов. В целом по всей территории Украины уже вышли на маршруты 645 пригородных поездов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу УЗ.

"Пять из восстановленных поездов объединят Киев с городами-сателлитами, что значительно разгрузит автодороги на подъездах к столице", - говорится в сообщении.

В частности, это поезда: №7001 Борщаговка-Клавдиево (отправление в 08:16, прибытие в 09:01), №7006 Буча - Святошин (отправление в 7:18, прибытие в 07:43), №6670 Бородянка-Борщаговка (отправление в 07:55, прибытие в 9:11), №7010 Клавдиево-Борщаговка (отправление в 09:27, прибытие в 10:21) и №6612 Клавдиево-Борщаговка (отправление в 08:40, прибытие в 9:34).

Кроме того, назначены еще пригородные поезда:

• №6016 Фастов - Киев (отправление в 7:18, прибытие в 8:43)

• №6814 Киев-Волынский-Яготын (отправление в 15:58, прибытие в 18:22)

• №6823 Яготын - Киев-Волынский (отправление в 21:08, прибытие в 23:28)

• №6931 Нежин - Киев-Волынский (отправление в 5:08, прибытие в 7:38),

• №6932 Киев-Волынский - Нежин (отправление в 16:52, прибытие в 19:08)

• №6506 Плавные - Запорожье-2 (отправление в 5:59, прибытие в 7:09)

• №6004 Каменское-Пассажирское - Днепр-Главный (отправление в 5:38, прибытие в 06:30).

Перевозчик напомнил, что обязательным является использование пассажирами и железнодорожниками средств индивидуальной защиты. Контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий будет осуществляться поездной бригадой. В случае обнаружения нарушений железнодорожники будут вызывать сотруд Национальной полиции Украины.

Ранее УНН писал, что в Украину прибыл контейнерный поезд из КНР .

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