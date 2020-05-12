Укрзалізниця розробила план відновлення приміського сполучення: деталі
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Укрзалізниця розробила поетапний план відновлення приміського сполучення після послаблення карантину, який ввели через поширення COVID-19. Відновлення курсування поїздів відбуватиметься в дві черги. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Укразалізниці.
“Укрзалізниця розробила план заходів із відновлення приміського сполучення після скасування заборони на регулярні пасажирські перевезення, запровадженої Урядом у зв’язку з поширенням COVID-19. Планом передбачено дві черги відновлення курсування приміських поїздів”, — сказав виконувач обов’язків голови правління АТ “Укрзалізниця” Іван Юрик.
За його словами, за умови скасування чи пом’якшення карантинних заходів, Укрзалізниця готова оперативно здійснити призначення поїздів і сповістити населення про відновлення приміського сполучення.
Вказано, що обладнання та рухомий склад перевірять фахівці. Також вони перевіряють працездатність кас і платіжних терміналів, здійснюють поточні ремонти вокзалів і поїздів. Для працівників пасажирського господарства закуповуються засоби індивідуального захисту.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Катар розгляне низку інвестиційних проектів для реалізації в Україні, в тому числі — інвестиції в залізниці
“Відновлення приміського пасажирського сполучення, згідно плану, відбудеться у два етапи: на першому етапі на колії повернуться 745 приміських поїздів для забезпечення підвозу громадян до місць роботи в години „пік“, на другому — плануємо призначити ще 571 поїзд, і, таким чином, повністю відновити приміський залізничний рух”, — зазначив Іван Юрик.
За його словами, приміські перевезення залишаються збитковими, оскільки з місцевих бюджетів не компенсуються поїздки пільгових категорій пасажирів.
Нагадаємо, Шмигаль повідомив, коли запустять метро і залізницю.