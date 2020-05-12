Шмигаль повідомив, коли запустять метро і залізницю
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. Відновлення руху громадського транспорту — метро та міжміського — очікується на третьому етапі виходу з карантину і залежить від динаміки захворюваності. Про це розповів Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль у програмі на телеканалі 1+1, передає кореспондент УНН.
Він нагадав, що 11 травня почався перший етап послаблення карантину. Всього їх планується 5.
“Наступний, другий етап, буде запроваджений тоді, коли виконаються певні умови, тобто кількість захворілих буде зменшуватися щодня протягом певного періоду. Відповідно третій етап, це розвантаження нашої медицини, коли, по-перше, коли кількість захворілих і кількість одужалих буде на користь тих, хто одужав, як мінімум вдвічі. Відповідно розвантажиться система медицини... другий етап, він менш цікавий”, — зазначив він.
Він також нагадав, що відновлення руху громадського транспорту — метро та міжміського — відбудеться на третьому етапі виходу з карантину. Проте коли це станеться — залежатиме від динаміки захворюваності.
“Найбільше цікавим є третій етап, коли поїде громадський транспорт, коли ми відкриємо метро для окремих категорій людей...”, — пояснив Прем’єр.
Водночас він уточнив, що 22 травня — дата, до якої наразі офіційно запроваджені обмежувальні заходи — карантин повністю не завершиться.
“Сьогодні ми говоримо про те, що офіційно карантин в країні діє до 22 травня. Але це не кінцева дата, його буде подовжено”, — зазначив Прем’єр-міністр.
Він зауважив, що Україна проходитиме всі п’ять етапів виходу з карантину. Під час запровадження чергового етапу буде озвучуватися розрахункова дата можливого переходу до наступного.
Нагадаємо, Прем’єр розповів, за яких умов Україна може повернутися до жорсткого карантину.