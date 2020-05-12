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Шмыгаль сообщил, когда запустят метро и железную дорогу

Киев • УНН

 • 35639 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Восстановление движения общественного транспорта - метро и междугородного - ожидается на третьем этапе выхода из карантина и зависит от динамики заболеваемости. Об этом рассказал Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в программе на телеканале 1+1, передает корреспондент УНН.

Шмыгаль сообщил, когда запустят метро и железную дорогу

Он напомнил, что 11 мая начался первый этап ослабления карантина. Всего их планируется 5.

"Следующий, второй этап, будет введен тогда, когда выполнятся определенные условия, то есть количество заболевших будет уменьшаться ежедневно в течение определенного периода. Соответственно третий этап, это разгрузка нашей медицины, когда, во-первых, когда количество заболевших и количество выздоровевших будет в пользу тех, кто выздоровел, как минимум вдвое. Соответственно разгрузится система медицины... второй этап, он менее интересен", - отметил он.

Он также напомнил, что возобновление движения общественного транспорта - метро и междугородного - состоится на третьем этапе выхода из карантина. Однако когда это произойдет - зависит от динамики заболеваемости.

"Больше всего интересно третий этап, когда поедет общественный транспорт, когда мы откроем метро для отдельных категорий людей..." - пояснил Премьер.

В то же время он уточнил, что 22 мая - дата, до которой пока официально введены ограничительные мероприятия - карантин полностью не завершится.

"Сегодня мы говорим о том, что официально карантин в стране действует до 22 мая. Но это не конечная дата, он будет продлен", - отметил Премьер-министр.

Он отметил, что Украина будет проходить все пять этапов выхода из карантина. При введении очередного этапа будет озвучиваться расчетная дата возможного перехода к следующему.

Напомним, Премьер рассказал, при каких условиях Украина может вернуться к жесткому карантину.

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