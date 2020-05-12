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Укрзализныця разработала план восстановления пригородного сообщения: детали

Киев • УНН

 • 14479 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. Укрзализныця разработала поэтапный план восстановления пригородного сообщения после ослабления карантина, который ввели из-за распространения COVID-19. Восстановление курсирования поездов будет происходить в две очереди. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Укразализныци.

Укрзализныця разработала план восстановления пригородного сообщения: детали

"Укрзализныця разработала план мероприятий по восстановлению пригородного сообщения после отмены запрета на регулярные пассажирские перевозки, введенного правительством в связи с распространением COVID-19. Планом предусмотрено две очереди восстановления курсирования пригородных поездов", - сказал исполняющий обязанности председателя правления АО "Укрзализныця" Иван Юрик.

По его словам, при условии отмены или смягчения карантинных мероприятий, Укрзализныця готова оперативно осуществить назначения поездов и известить население о восстановлении пригородного сообщения.

Указано, что оборудование и подвижной состав проверят специалисты. Также они проверяют работоспособность касс и платежных терминалов, осуществляют текущие ремонты вокзалов и поездов. Для работников пассажирского хозяйства закупаются средства индивидуальной защиты.

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"Восстановление пригородного пассажирского сообщения, согласно плану, пройдет в два этапа: на первом этапе на пути вернутся 745 пригородных поездов для обеспечения подвоза граждан к местам работы в часы "пик", на втором - планируем назначить еще 571 поезд, и, таким образом, полностью восстановить пригородное железнодорожное движение", - отметил Иван Юрик.

По его словам, пригородные перевозки остаются убыточными, поскольку из местных бюджетов не компенсируются поездки льготных категорий пассажиров.

Напомним, Шмыгаль сообщил, когда запустят метро и железную дорогу.

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