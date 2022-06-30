"Укрзалізниця" призначила евакуаційний потяг на 30 червня

Деталі

Евакуаційний потяг на 30 червня:

• 16:30 — 234/233 Покровськ — Дніпро — Львів.

Доповнення

В “Укрзалізниці” додали, що час відправлення може змінюватись.

Нагадаємо

В АТ “Укрзалізниця” повідомили, що рух поїздів на ділянці Мостиська — Медика відновлено, втім ремонтні роботи на ділянці польської залізниці до Перемишля тривають. Таким чином, пасажирів поїздів № 36/35 та № 54/53 від станції Медика безкоштовним автобусним трансфером доставлено до Перемишля з можливістю пересісти на автобус до Кракова.