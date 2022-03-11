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НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів
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07:07 • 4188 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

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Укрзалізниця евакуювала вже близько 250 тисяч дітей

Укрзалізниця евакуювала вже близько 250 тисяч дітей

Київ • УНН

 • 97530 перегляди

КИЇВ. 11 березня. УНН. З початку вторгнення Росії в Україну Укрзалізниця евакуювала близько 250 тисяч дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Укрзалізницю.

Цитата

"Рятуємо майбутнє України: від початку збройної агресії Росії Укрзалізниця евакуювала близько 250 тисяч дітей", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що залізниця доставляє всю малечу до найбільш безпечних регіонів країни та за кордон.

"Крім цього, вивозимо окремими рейсами ще групи дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, новонароджених, дітей з багатодітних родин та неповнолітніх, які проходили лікування в клініках на кшталт Охматдиту - таких дітей вже врятовано близько 6 000", - зазначається в повідомленні.

Також повідомляється, що компанія продовжує евакуацію жінок на останніх місяцях вагітності та хворих людей, які перебувають в реанімаціях та травматологіях.

Доповнення

10 березня з Сум “зеленим коридором” виїхали 2664 автомобілі, 54 — автобуси. Усього понад 12 тис людей.

Українські Національні Новини

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