Укрзалізниця евакуювала вже близько 250 тисяч дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. З початку вторгнення Росії в Україну Укрзалізниця евакуювала близько 250 тисяч дітей. Про це УНН повідомляє з посиланням на Укрзалізницю.
Цитата
"Рятуємо майбутнє України: від початку збройної агресії Росії Укрзалізниця евакуювала близько 250 тисяч дітей", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що залізниця доставляє всю малечу до найбільш безпечних регіонів країни та за кордон.
"Крім цього, вивозимо окремими рейсами ще групи дітей-сиріт, дітей з інвалідністю, новонароджених, дітей з багатодітних родин та неповнолітніх, які проходили лікування в клініках на кшталт Охматдиту - таких дітей вже врятовано близько 6 000", - зазначається в повідомленні.
Також повідомляється, що компанія продовжує евакуацію жінок на останніх місяцях вагітності та хворих людей, які перебувають в реанімаціях та травматологіях.
Доповнення
10 березня з Сум “зеленим коридором” виїхали 2664 автомобілі, 54 — автобуси. Усього понад 12 тис людей.