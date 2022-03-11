Укрзализныця эвакуировала уже около 250 тысяч детей

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"Спасаем будущее Украины: от начала вооруженной агрессии России Укрзализныця эвакуировала около 250 тысяч детей", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что железная дорога доставляет всю малышню в наиболее безопасные регионы страны и за границу.

"Кроме этого, вывозим отдельными рейсами еще группы детей-сирот, детей с инвалидностью, новорожденных, детей из многодетных семей и несовершеннолетних, которые проходили лечение в клиниках вроде Охматдета - таких детей уже спасено около 6 000", - отмечается в сообщении.

Также сообщается, что компания продолжает эвакуацию женщин на последних месяцах беременности и больных людей, находящихся в реанимациях и травматологиях.

Дополнение

10 марта из Сум "зеленым коридором "выехали 2664 автомобиля, 54 — автобуса. Всего более 12 тыс человек.