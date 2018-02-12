"Укрпошта" продала перші облігації на 150 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 12 лютого. УНН. “Укрпошта” продала перші облігації вартістю 150 мільйонів гривень. Про це повідомив Перший заступник генерального директора з фінансових питань компанії Олександр Чернявський, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії.
“Укрпошта” реалізувала перші облігації загальною вартістю 150 мільйонів гривень“, — зазначив він.
Як уточнив Чернявський, випуск облігацій “Укрпоштою” — це можливість отримати додаткові інвестиції для розвитку головної пошти країни. Кошти від продажу облігацій спрямують на розвиток компанії та оновлення її інфраструктури.
“Насамперед — це закупівля нового транспорту, придбання нових комп’ютерів, оновлення обладнання та підвищення енергоефективності на підприємстві”, — уточнив заступник гендиректора з фінансових питань “Укрпошти”.
Зазначається, що облігації “Укрпошти” випущені в серіях “А”, “В” та “С” загальною вартістю 600 млн грн у кількості 6 тисяч штук та номінальною вартістю однієї облігації у 100 тис. грн. Зокрема, серії “А” — 150 млн грн, серії “В” — 200 млн грн, серії “С” — 250 млн грн. Облігації серії “А” знаходяться в обігу по 16 листопада 2020 року включно, серії “В” — по 16 травня 2022 року включно, серії “С” — по 13 листопада 2023 року включно.
Додамо, 1 березня 2017 року українське державне підприємство поштового зв’язку “Укрпошта” завершило процес акціонування і стало акціонерної корпорацією.
Нагадаємо, з 1 січня 2018 року “Укрпошта” підвищила тарифи на пересилання поштових відправлень в межах України на 12,3%, за кордон — на 43,2%.