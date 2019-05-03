"Укргазвидобування" наростило видобуток газу на 2,7%

КИЇВ. 3 травня. УНН. Видобуток АТ "Укргазвидобування" (УГВ) за чотири місяці 2019 року сягнув 5,14 млрд кубометрів газу, що на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані АТ.