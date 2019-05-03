"Укргазвидобування" наростило видобуток газу на 2,7%
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Видобуток АТ "Укргазвидобування" (УГВ) за чотири місяці 2019 року сягнув 5,14 млрд кубометрів газу, що на 2,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це УНН повідомляє з посиланням на оперативні дані АТ.
"За оперативними даними, видобуток АТ "Укргазвидобування" за січень-квітень 2019 року становить 5,14 млрд куб. м природного газу, що на 2,7% перевищує показник аналогічного періоду минулого року", - повідомили у компанії.
Для нарощення видобутку українського газу УГВ, як зазначається, збільшує кількість робіт з інтенсифікації на наявних виснажених родовищах.
"Станом на кінець квітня виконано 60 операцій з ГРП, що в чотири рази перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Але через постійне падіння тиску у родовищах важче перекрити природне падіння та досягти значного зростання видобутку від операцій з інтенсифікації", - вказали в АТ.
Тому, як зауважили у компанії, для оперативного вирішення питання збільшення обсягів українського газу необхідно поповнити ресурсний портфель УГВ родовищами, які перебувають на початковій і середній стадіях розробки з початковими тисками.
Нагадаємо, за даними "Укргазвидобування", минулого року досягнуто рекордного показника за кількістю пробурених метрів.