"Укргаздобыча" нарастило добычу газа на 2,7%
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Добыча АО "Укргаздобыча" (УГД) за четыре месяца 2019 года достиг 5,14 млрд кубометров газа, что на 2,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом УНН сообщает со ссылкой на оперативные данные АО.
"По оперативным данным, добыча АО "Укргаздобыча" за январь-апрель 2019 года составляет 5,14 млрд куб. м природного газа, что на 2,7% превышает показатель аналогичного периода прошлого года", - сообщили в компании.
Для наращивания добычи украинского газа УГД, как отмечается, увеличивает количество работ по интенсификации на имеющихся истощенных месторождениях.
"По состоянию на конец апреля выполнено 60 операций по ГРП, что в четыре раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года. Но из-за постоянного падения давления в месторождениях труднее перекрыть естественное падение и достичь значительного роста добычи от операций по интенсификации", - указали в АО.
Поэтому, как отметили в компании, для оперативного решения вопроса увеличения объемов украинского газа необходимо пополнить ресурсный портфель УГД месторождениями, которые находятся на начальной и средней стадиях разработки с начальными давлениями.
Напомним, по данным "Укргаздобычи", в прошлом году достигнут рекордный показатель по количеству пробуренных метров.