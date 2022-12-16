Укренерго скасувало надзвичайну ситуацію в енергосистемі
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. В Укренерго повідомили, що надзвичайна ситуація в енергосистемі країни - скасована, передає УНН із посиланням на повідомлення компанії.
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"... інформуємо про припинення дії надзвичайної ситуації в ОЕС України, яка настала 16.12.2022 року внаслідок масованих ракетних обстрілів з боку російської федерації електроенергетичної інфраструктури України (теплові електростанції, гідроелектростанції, підстанцій магістральних мереж 330-750 кВ)", - йдеться у повідомленні Укренерго.
Доповнення
Через ракетні удари пошкоджено енергооб'єкти на сході та півдні України.
По всій Україні ввели аварійні відключення світла.