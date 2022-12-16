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Укрэнерго отменило чрезвычайную ситуацию в энергосистеме

Киев • УНН

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. В Укрэнерго сообщили, что чрезвычайная ситуация в энергосистеме страны отменена, передает УНН со ссылкой на сообщения компании.

Цитата

"... информируем о прекращении действия чрезвычайной ситуации в ОЭС Украины, наступившей 16.12.2022 года в результате массированных ракетных обстрелов со стороны российской федерации электроэнергетической инфраструктуры Украины (тепловые электростанции, гидроэлектростанции, подстанций магистральных сетей 330-750 кВ)", – говорится в сообщении Укрэнерго.

Дополнение

Из-за ракетных ударов повреждены энергообъекты на востоке и юге Украины.

По всей Украине ввели аварийные отключения света.

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