"Укренерго" домовилося з польською PSE про аварійні поставки електроенергії

"Це перший подібний документ, підписаний Укренерго з ОСП, який є членом ENTSO-E", - йдеться в повідомленні.

Договір підписали 5 серпня керівник "Укренерго" Всеволод Ковальчук, головний диспетчер Віталій Зайченко і президент PSE Ерік Клоссовськи та віце-президент Томаш Сікорський.

Як пояснюється, аварійна допомога від суміжних країн надається у випадках, коли вжитих заходів та резервів недостатньо для того, щоб уникнути загрози або необхідності обмежувати енергопостачання споживачів. Вона необхідна для збереження цілісності енергосистеми та надається по міждержавним лініям електропередачі.

Укладання договорів про аварійну взаємодопомогу з прикордонними країнами передбачено загальними правилами ENTSO-E для створення додаткових резервних механізмів, що допомагають забезпечувати надійність функціонування енергосистем, додали в компанії.

Вказано, що договір між "Укренерго" та PSE регламентує обмін електроенергією між ОСП для запобігання або усунення надзвичайних ситуацій в енергосистемах, визначає його механізми та процедуру, умови надання допомоги тощо. Він передбачає поставки електроенергії в аварійних ситуаціях по міждержавній ПЛ 220 кВ "Добротвір-Замость".

"Укренерго" готується до інтеграції в ENTSO-E. Тому для нас важливо впроваджувати європейські стандарти та підходи в роботі з сусідніми операторами системи передачі. В цьому контексті договір про аварійну взаємодопомогу з польським ОСП є інструментом для розвитку взаємовідносин між Укренерго та PSE", — пояснив Ковальчук.

Нагадаємо, НКРЕКП подала апеляцію на відміну тарифів "Укренерго".