"Укрэнерго" договорилось с польской PSE об аварийных поставках электроэнергии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 августа. УНН. НЭК "Укрэнерго" и оператор системы передачи (ОСП) Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) заключили договор о поставках электроэнергии в рамках аварийной взаимопомощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".
"Это первый подобный документ, подписанный Укрэнерго из ОСП, который является членом ENTSO-E", - говорится в сообщении.
Договор подписали 5 августа руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, главный диспетчер Виталий Зайченко и президент PSE Эрик Клоссовски и вице-президент Томаш Сикорский.
Как объясняется, аварийная помощь от сопредельных стран предоставляется в случаях, когда принятых мер и резервов недостаточно для того, чтобы избежать угрозы или необходимости ограничивать энергоснабжение потребителей. Она необходима для сохранения целостности энергосистемы и предоставляется по межгосударственным линиям электропередачи.
Заключение договоров об аварийной взаимопомощи с пограничными странами предусмотрено общими правилами ENTSO-E для создания дополнительных резервных механизмов, помогающих обеспечивать надежность функционирования энергосистем, добавили в компании.
Указано, что договор между "Укрэнерго" и PSE регламентирует обмен электроэнергией между ОСП для предотвращения или устранения чрезвычайных ситуаций в энергосистемах, определяет его механизмы и процедуру, условия предоставления помощи и тому подобное. Он предусматривает поставки электроэнергии в аварийных ситуациях по межгосударственной ВЛ 220 кВ "Добротвор-Замость".
"Укрэнерго" готовится к интеграции в ENTSO-E. Поэтому для нас важно внедрять европейские стандарты и подходы в работе с соседними операторами системы передачи. В этом контексте договор об аварийной взаимопомощи с польским ОСП является инструментом для развития взаимоотношений между Укрэнерго и PSE", - пояснил Ковальчук.
Напомним, НКРЭКУ подала апелляцию на отличие тарифов "Укрэнерго".