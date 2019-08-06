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"Укрэнерго" договорилось с польской PSE об аварийных поставках электроэнергии

"Укрэнерго" договорилось с польской PSE об аварийных поставках электроэнергии

Киев  •  УНН

 • 10802 просмотра

КИЕВ. 6 августа. УНН. НЭК "Укрэнерго" и оператор системы передачи (ОСП) Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE) заключили договор о поставках электроэнергии в рамках аварийной взаимопомощи. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

"Это первый подобный документ, подписанный Укрэнерго из ОСП, который является членом ENTSO-E", - говорится в сообщении.

Договор подписали 5 августа руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, главный диспетчер Виталий Зайченко и президент PSE Эрик Клоссовски и вице-президент Томаш Сикорский.

Как объясняется, аварийная помощь от сопредельных стран предоставляется в случаях, когда принятых мер и резервов недостаточно для того, чтобы избежать угрозы или необходимости ограничивать энергоснабжение потребителей. Она необходима для сохранения целостности энергосистемы и предоставляется по межгосударственным линиям электропередачи.

Заключение договоров об аварийной взаимопомощи с пограничными странами предусмотрено общими правилами ENTSO-E для создания дополнительных резервных механизмов, помогающих обеспечивать надежность функционирования энергосистем, добавили в компании.

Указано, что договор между "Укрэнерго" и PSE регламентирует обмен электроэнергией между ОСП для предотвращения или устранения чрезвычайных ситуаций в энергосистемах, определяет его механизмы и процедуру, условия предоставления помощи и тому подобное. Он предусматривает поставки электроэнергии в аварийных ситуациях по межгосударственной ВЛ 220 кВ "Добротвор-Замость".

"Укрэнерго" готовится к интеграции в ENTSO-E. Поэтому для нас важно внедрять европейские стандарты и подходы в работе с соседними операторами системы передачи. В этом контексте договор об аварийной взаимопомощи с польским ОСП является инструментом для развития взаимоотношений между Укрэнерго и PSE", - пояснил Ковальчук.

Напомним, НКРЭКУ подала апелляцию на отличие тарифов "Укрэнерго".

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