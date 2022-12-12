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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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Україну з візитом відвідає заступник Генсека ООН з гуманітарних питань

Україну з візитом відвідає заступник Генсека ООН з гуманітарних питань

Київ • УНН

 • 695365 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Заступник Генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс прибуде в Україну з візитом сьогодні, 12 грудня. Він зустрінеться з представниками українського уряду, гуманітарними партнерами ООН, а також з українцями, які постраждали від війни. Його візит триватиме до четверга, 15 грудня, пише УНН з посиланням на повідомлення на сайті ООН.

Цитата

"Гріффітс оцінить ефективність гуманітарних операцій ООН та вивчить масштаб нових проблем, пов'язаних із пошкодженням інфраструктури на тлі різкого похолодання", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Представник ООН також відвідає Миколаїв, де він побуває у центрі розміщення вимушених переселенців та пекарню, яка працює за підтримки ООН.

Він також здійснить візит до Херсону та зробить зупинку у Києві, де зустрінеться з офіційними особами та представниками неурядових організацій.

Нагадаємо

Мартін Гріффітс під час засідання Ради безпеки ООН заявив, що з початку повномасштабного вторгнення росії понад 17 тисяч цивільних осіб стали жертвами в Україні.

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