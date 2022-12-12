Україну з візитом відвідає заступник Генсека ООН з гуманітарних питань
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Заступник Генсека ООН з гуманітарних питань Мартін Гріффітс прибуде в Україну з візитом сьогодні, 12 грудня. Він зустрінеться з представниками українського уряду, гуманітарними партнерами ООН, а також з українцями, які постраждали від війни. Його візит триватиме до четверга, 15 грудня, пише УНН з посиланням на повідомлення на сайті ООН.
Цитата
"Гріффітс оцінить ефективність гуманітарних операцій ООН та вивчить масштаб нових проблем, пов'язаних із пошкодженням інфраструктури на тлі різкого похолодання", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Представник ООН також відвідає Миколаїв, де він побуває у центрі розміщення вимушених переселенців та пекарню, яка працює за підтримки ООН.
Він також здійснить візит до Херсону та зробить зупинку у Києві, де зустрінеться з офіційними особами та представниками неурядових організацій.
Нагадаємо
Мартін Гріффітс під час засідання Ради безпеки ООН заявив, що з початку повномасштабного вторгнення росії понад 17 тисяч цивільних осіб стали жертвами в Україні.