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Украину с визитом посетит заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 декабря. УНН. Заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибудет в Украину с визитом сегодня, 12 декабря. Он встретится с представителями украинского правительства, гуманитарными партнерами ООН, а также с украинцами, пострадавшими от войны. Его визит продлится до четверга, 15 декабря, пишет УНН со ссылкой на сообщение на сайте ООН.

Цитата

"Грифффитс оценит эффективность гуманитарных операций ООН и изучит масштаб новых проблем, связанных с повреждением инфраструктуры на фоне резкого похолодания", - говорится в сообщении.

Детали

Представитель ООН также посетит Николаев, где он побывает в центре размещения вынужденных переселенцев и пекарни, работающей при поддержке ООН.

Он также совершит визит в Херсон и сделает остановку в Киеве, где встретится с официальными лицами и представителями неправительственных организаций.

Напомним

Мартин Гриффитс во время заседания Совета безопасности ООН заявил, что с начала полномасштабного вторжения россии более 17 тысяч гражданских лиц стали жертвами в Украине.

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