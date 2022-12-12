Украину с визитом посетит заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Заместитель Генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс прибудет в Украину с визитом сегодня, 12 декабря. Он встретится с представителями украинского правительства, гуманитарными партнерами ООН, а также с украинцами, пострадавшими от войны. Его визит продлится до четверга, 15 декабря, пишет УНН со ссылкой на сообщение на сайте ООН.
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"Грифффитс оценит эффективность гуманитарных операций ООН и изучит масштаб новых проблем, связанных с повреждением инфраструктуры на фоне резкого похолодания", - говорится в сообщении.
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Представитель ООН также посетит Николаев, где он побывает в центре размещения вынужденных переселенцев и пекарни, работающей при поддержке ООН.
Он также совершит визит в Херсон и сделает остановку в Киеве, где встретится с официальными лицами и представителями неправительственных организаций.
Напомним
Мартин Гриффитс во время заседания Совета безопасности ООН заявил, что с начала полномасштабного вторжения россии более 17 тысяч гражданских лиц стали жертвами в Украине.