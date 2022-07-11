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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
18:40 • 33369 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 79313 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

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1 квітня, 10:23 • 168626 перегляди

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1 квітня, 10:07 • 169303 перегляди

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Україну огорнуть грозові дощі - синоптики

Україну огорнуть грозові дощі - синоптики

Київ • УНН

 • 102727 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. По Україні у найближчі три доби очікується дощова погода, подекуди грози, температура повітря не перевищуватиме 29 градусів тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, завтра, 12 липня, у західних та північних областях невеликі, місцями помірні короткочасні дощі, подекуди грози, температура вночі 9-14°, вдень 18-23°; на решті території без опадів, температура вночі 11-16°, вдень 23-28°.

13-14 липня в Україні, крім крайнього півдня пройдуть помірні, місцями значні дощі, подекуди грози; температура у південних та східних областях вночі 13-18°, вдень 24-29°; на решті території вночі 10-15°, вдень 13 липня 18-23°, 14 липня 23-28°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині завтра невеликий короткочасний дощ (вночі місцями), вдень окремі грози. 

Температура вночі 10-13°, вдень 20-23°.

Українські Національні Новини

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