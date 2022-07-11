Україну огорнуть грозові дощі - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. По Україні у найближчі три доби очікується дощова погода, подекуди грози, температура повітря не перевищуватиме 29 градусів тепла, повідомили УНН в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, завтра, 12 липня, у західних та північних областях невеликі, місцями помірні короткочасні дощі, подекуди грози, температура вночі 9-14°, вдень 18-23°; на решті території без опадів, температура вночі 11-16°, вдень 23-28°.
13-14 липня в Україні, крім крайнього півдня пройдуть помірні, місцями значні дощі, подекуди грози; температура у південних та східних областях вночі 13-18°, вдень 24-29°; на решті території вночі 10-15°, вдень 13 липня 18-23°, 14 липня 23-28°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині завтра невеликий короткочасний дощ (вночі місцями), вдень окремі грози.
Температура вночі 10-13°, вдень 20-23°.