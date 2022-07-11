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Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

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Украину окутают грозовые дожди - синоптики

Украину окутают грозовые дожди - синоптики

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 июля. УНН. По Украине в ближайшие трое суток ожидается дождливая погода, местами грозы, температура воздуха не будет превышать 29 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, завтра, 12 июля, в западных и северных областях небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, местами грозы, температура ночью 9-14°, днем ​​18-23°; на остальной территории без осадков, температура ночью 11-16°, днем ​​23-28°.

13-14 июля в Украине, кроме крайнего юга, пройдут умеренные, местами значительные дожди, кое-где грозы; температура в южных и восточных областях ночью 13-18°, днем ​​24-29°; на остальной территории ночью 10-15°, днем ​​13 июля 18-23°, 14 июля 23-28°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области завтра небольшой кратковременный дождь (ночью местами), днем ​​отдельные грозы. 

Температура ночью 10-13°, днем ​​20-23°.

Украинские Национальные Новости

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