Украину окутают грозовые дожди - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. По Украине в ближайшие трое суток ожидается дождливая погода, местами грозы, температура воздуха не будет превышать 29 градусов тепла, сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, завтра, 12 июля, в западных и северных областях небольшие, местами умеренные кратковременные дожди, местами грозы, температура ночью 9-14°, днем 18-23°; на остальной территории без осадков, температура ночью 11-16°, днем 23-28°.
13-14 июля в Украине, кроме крайнего юга, пройдут умеренные, местами значительные дожди, кое-где грозы; температура в южных и восточных областях ночью 13-18°, днем 24-29°; на остальной территории ночью 10-15°, днем 13 июля 18-23°, 14 июля 23-28°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области завтра небольшой кратковременный дождь (ночью местами), днем отдельные грозы.
Температура ночью 10-13°, днем 20-23°.