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Українцям призначили сім додаткових поїздів до 8 березня

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 січня. УНН. Кількість додаткових поїздів до 8 березня в Україні уже збільшили до семи. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу "Укрзалізниці".

"Загалом на дати з 6 по 10 березня вже призначено 7 додаткових поїздів", - вказали в УЗ.

Зокрема, на збільшені вихідні, що пов’язані з Міжнародним жіночим днем, призначено ще один додатковий поїзд № 281/282 Дніпро – Київ та збільшено кількість рейсів раніше призначених.

Окрім того, додаткові поїзди № 191/192 Київ – Львів, № 223/224 Київ – Одеса, № 179/180 Київ – Дніпро, №163/164 Харків – Київ та № 167/168 Львів – Одеса вирушатимуть у рейси туди та зворотно 8 і 10 березня.

Додатковий поїзд № 162/161 Миколаїв – Київ курсуватиме з Миколаєва 6 та 10 березня, а з Києва 7 та 11 березня. Поїзд № 281/282 Дніпро – Київ відправлятиметься з Дніпра 6 березня, а з Києва 11 березня.

Нагадаємо, поїзд "чотирьох столиць" змінить графік.

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