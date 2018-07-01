Українцям дозволили "тихе полювання" на кордоні з Білоруссю

Проходитиме він у два етапи: перший — для збору чорниці з 1 липня по 10 серпня і другий — для збору журавлини з 1 вересня по 15 листопада 2018 року.

Кожного року до збору грибів та ягід залучається дуже велика кількість жителів прикордоння, в тому числі неповнолітніх. Інколи це спричиняло низку порушень громадянами у сфері дотримання вимог прикордонного законодавства.

Для стабілізації обстановки в прикордонні на цей період та запобігання масовим порушенням режиму державного кордону та прикордонного режиму між прикордонними відомствами України та Білорусі було досягнуто домовленостей про сезонний пропуск місцевих мешканців для збору дикоросів. Таким чином, жителі 12 прикордонних населених пунктів Рокитнівського району Рівненської області матимуть можливість законно перетинати кордон та збирати чорницю, журавлину й гриби на території Поліського лісгоспу Республіки Білорусь.

Оформлення громадян буде здійснюватися для збору чорниці у трьох тимчасових місцях пропуску “Познань”, “Березове” та “Дроздинь”. Для збору чорниці для збору чорниці з 06:00 до 22:00, а в період збору журавлини — з 08:00 до 20:00.

Нагадаємо, в Луганській обласній дитячій лікарні через отруєння грибами помер 8-річний хлопчик, який 11 червня разом з 15-річним братом та матір’ю був госпіталізований до реанімації.