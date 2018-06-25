Українцям до Дня Конституції додали ще 11 поїздів

КИЇВ. 25 червня. УНН. До Дня Конституції упродовж міні-канікул з 28 червня по 1 липня ПАТ “Укрзалізниця” призначило 11 додаткових поїздів і додаткові рейси до основних за графіком. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу підприємства.