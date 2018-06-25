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Украинцам ко Дню Конституции добавили еще 11 поездов

Украинцам ко Дню Конституции добавили еще 11 поездов

Киев  •  УНН

 • 5079 просмотра

КИЕВ. 25 июня. УНН. Ко Дню Конституции в течение мини-каникул с 28 июня по 1 июля ПАО “Укрзализныця” назначило 11 дополнительных поездов и дополнительные рейсы к основным по графику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу предприятия.

“Для удобных путешествий во время праздничных выходных по случаю Дня Конституции Украины ”Укрзализныця“ уже назначила 11 дополнительных поездов. Также назначены дополнительные рейсы для трех графиковых поездов. В течение выходных дней (28 июня — 1 июля) будет осуществлены 57 дополнительных рейсов”, - говорится в сообщении.

Итак, на праздники украинцы получат дополнительные поезда по следующим направлениям:

  • Поезд № 191/192 Киев — Львов будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 08:03, прибытие во Львов в 17:55. В обратном направлении поезд будет отправляться в эти же даты в 11:58 и прибывать в столицу в 21:46.
  • Поезд № 197/198 Киев — Ковель отправится в рейсы 25 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 7:28 и прибытие в Ковеля в 16:53. Обратно из Ковеля поезд отправится в 11:03 и прибудет в Киев в 19:53.
  • Поезд № 249 Киев — Ивано-Франковск из Киева отправится в рейс 28 июня в 15:21 и прибытие в Ивано-Франковск в 04:58. В обратном направлении отправление из Ивано-Франковска 1 июля в 20:57 и прибытие в Киев в 10:28.
  • Поезд № 177 Киев — Хмельницкий будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 6:06 и прибытие в Хмельницкий в 13:02. В обратном направлении отправление из Хмельницкого в 14:04 и прибытие в Киев в 20:43.
  • Поезд № 162/161 Николаев — Киев осуществит рейс 2 июля. Отправление из Николаева в 21:37 и прибытие в Киев в 13:14.
  • Поезд № 205/206 Киев — Николаев юудет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление из Киева в 06:22 и прибытие в Николаев в 16:51. Обратно отправление в 10:12 и прибытие в Киев в 20:49.
  • Поезд № 179 Киев — Днепр отправится в рейс 1 июля. Отправление из Киева в 08:50 и прибытие в Днепр в 13:14. В обратном направлении поезд отправится в 14:46 и прибудет в Киев в 22:28.
  • Поезд № 201 Днепр — Киев отправится 27 июня в 1:48 из Днепра и прибудет в Киев в 12:00. В обратном направлении 2 июля поезд отправится из Киева в 14:46 и прибудет в Днепр в 01:10.
  • Поезд № 780/779 Винница — Сумы будет курсировать 27, 28, 29, 30 июня, 1, 2 июля. Отправление из Винницы в 13:43, прибытие в Сумы в 21:33. В обратном направлении отправление в 05:30 и прибытие в Винницу в 13:08.
  • Поезд № 231/209 Ивано-Франковск — Днепр отправится 28 июня в 15:42 из Ивано-Франковска и в 12:34 прибудет в Днепр. 29 июня в 16:30 поезд отправится в обратном направлении. Прибытие в Ивано-Франковск в 14:32.
  • Поезд № 168 Львов — Одесса осуществит рейсы 27, 29 июня и 1 июля. Отправление из Львова в 09:15 и прибытие в Одессу в 20:28. Из Одессы поезд будет отправляться в 10:04 и прибывать во Львов в 21:05.

    • Дополнительные рейсы графиковых поездов будут отправляться по следующим направлениям:

  • Поезд № 92 Константиновка — Одесса осуществит дополнительные рейсы 27, 29 июня и 1 июля, обратно 28 и 30 июня и 2 июля. Отправление из Константиновки в 15:30, прибытие в Одессу в 08:04. Из Одессы поезд отправится в 13:28 и прибудет в Константиновку в 05:40.
  • Поезд № 736 Киев — Запорожье отправится 30 июня из Киева в 14:47 и в 21:58 прибудет в Запорожье. В обратном направлении: отправление в 22:58 и прибытие в Киев в 06:10.
  • Поезд № 787 Харьков — Константиновка в дополнительные рейсы отправится 27 и 30 июня. Отправление из Харькова в 19:03 и прибытие в Константиновку в 23:30. Из Константиновки поезд отправится 27, 28 июня и 1 июля в 05:00, прибудет в Харьков в 09:50.

    • Напомним, что в течение сезона летних перевозок “Укрзализныця” запустила 23 летние поезда и увеличила периодичность курсирования шести круглогодичных поездов.

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