Українця Михайлюка віднесли до числа кращих новачків-снайперів НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Український свінгмен “Лос-Анджелес Лейкерс” Святослав Михайлюк посів друге місце в одній із категорій у традиційному опитуванні новачків НБА, інформує УНН з посиланням на сайт Асоціації.
У категорії “Кращий снайпер” наш співвітчизник отримав високий відсоток голосів у вигляді 13-ти і поділив друге місце із гравцем “Атланти” Кевіном Хуертером. Із великим відривом першу сходинку посів інший баскетболіст “Атланти” Трей Янг — 47 відсотків.
Крім того, Михайлюк отримав голоси в категорії “Головна майбутня сенсація драфту”, але до топ-5 рейтингу не потрапив.
Додамо, що у голосуванні за “Кращого баскетболіста-новачка” лідирують центровий “Фініксу” Деандра Ейтон та захисник “Клівленда” Коллін Секстон.