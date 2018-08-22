Украинца Михайлюка отнесли к числу лучших новичков-снайперов НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. Украинский свингмен “Лос-Анджелес Лейкерс” Святослав Михайлюк занял второе место в одной из категорий в традиционном опросе новичков НБА, информирует УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.
В категории “Лучший снайпер” наш соотечественник получил высокий процент голосов в виде 13-ти и разделил второе место с игроком “Атланты” Кевином Хуертером. С большим отрывом первое место занял другой баскетболист “Атланты” Трей Янг — 47 процентов.
Кроме того, Михайлюк получил голоса в категории “Главная будущая сенсация драфта”, но в топ-5 рейтинга не попал.
Добавим, что в голосовании за “Лучшего баскетболиста-новичка” лидируют центровой “Финикса” Деандре Эйтон и защитник “Кливленда” Коллин Секстон.