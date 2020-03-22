Українців просять частіше дезінфікувати гаджети
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Українців закликають частіше дезінфікувати свої гаджети, адже це питання гігієни. Про це заявив на брифінгу головний санітарний лікар України, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає кореспондент УНН.
"Зверніть, будь ласка, всі увагу на свої гаджети. Ми зараз збільшили використання антисептиків, часто миємо руки, але забуваємо протирати ці гаджети, які кладемо на ті ж самі раковини коли миємо руки. Після того, як помили руки, беремо той же самий брудний телефон. Тому питання обробки гаджетів це питання нашої особистої гігієни", - сказав Ляшко.
Нагадаємо, інтернів та студентів старших курсів медичних університетів залучатимуть до боротьби з коронавірусом в Україні.