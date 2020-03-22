Украинцев просят чаще дезинфицировать гаджеты
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Украинцев призывают чаще дезинфицировать свои гаджеты, ведь это вопрос гигиены. Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает корреспондент УНН.
"Обратите, пожалуйста, все внимание на свои гаджеты. Мы сейчас увеличили использование антисептиков, часто моем руки, но забываем протирать эти гаджеты, которые кладем на те же раковины когда моем руки. После того, как помыли руки, берем тот же самый грязный телефон. Поэтому вопрос обработки гаджетов это вопрос нашей личной гигиены", - сказал Ляшко.
Напомним, интернов и студентов старших курсов медицинских университетов будут ривлекать к борьбе с коронавирусом в Украине.