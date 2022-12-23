Українців попередили про затримки потягів на польському кордоні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Сьогодні, 23 грудня, декілька потягів ідуть з затримками на польському кордоні. Також через обстріл на ділянці Марганець-Нікополь було змінено маршрут кількох потягів. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Укрзалізницю".
Деталі
Зазначається, що декілька ранкових затримок через скупчення поїздів на польському кордоні:
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- №715/716 Перемишль- Київ +7:13;
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- №31/32 Перемишль- Запоріжжя +3:58 ;
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- №705/706 Київ- Перемишль +2:37;
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- №89/90 Перемишль-Київ +2:30
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Окрім того, у зв’язку з відсутністю напруги в контактній мережі внаслідок обстрілу на ділянці Марганець-Нікополь було змінено маршрут слідування наступним поїздам:
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- №62 Одеса-Харків зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, Синельникове-1, Павлоград-1, Лозова без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2, Новомосковськ Дніпровський.
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- №120 Львів-Запоріжжя зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2.
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- №276 Київ-Запоріжжя-1 зі станції Кривий Ріг Головний через Верхівцеве, Дніпро Головний, Синельникове-2, Синельникове-1, Запоріжжя-1, без заходу на станції Апостолове, Нікополь, Чортомлик, Марганець, Дніпробут-2.
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Доповнення
Укрзалізниця призначила ще один поїзд у популярному сполученні Київ-Кишинів. Тепер сполучення між столицями України та Молдови стає щоденним.