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"Укрзалізниця" призначила ще один поїзд у сполученні Київ – Кишинів

"Укрзалізниця" призначила ще один поїзд у сполученні Київ – Кишинів

Київ • УНН

 • 520898 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Укрзалізниця призначає ще один поїзд у популярному сполученні Київ – Кишинів. Тепер сполучення між столицями України та Молдови стає щоденним. Про це повідомляє УНН з посиланням на Укрзалізницю.

Цитата

«Більше міжнародних рейсів на Різдвяно-новорічні свята: Укрзалізниця призначає ще один поїзд у популярному сполученні Київ – Кишинів. Таким чином, сполучення між столицями України та Молдови стає щоденним. У перший рейс поїзд №351/352 вирушить з Києва 20 грудня, а з Кишинева — 21 грудня і курсуватиме через день», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що поїзд відправлятиметься з Києва о 17:02 та прибуватиме до Кишинева о 10:38.

«У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 17:45 та прибуватиме до столиці України об 11:48», - зазначається в повідомленні.

Так, поїзд робитиме зупинки на станціях: Козятин, Вінниця, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжари, Вендичани, Могилів-Подільський, Велчинець, Окниця, Белець Ораш, Унгень.

Доповнення

З 11 грудня повернулося міжнародне сполучення Мукачево - Чоп - Чієрна-над-Тісоу - Кошице, що зв'яже зручний хаб у Закарпатті з одним із найбільших аеропортів Словаччини.

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