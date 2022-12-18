"Укрзализныця" назначила еще один поезд в направлении Киев – Кишинев
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Укрзализныця назначает еще один поезд в популярном сообщении Киев – Кишинев. Теперь сообщение между столицами Украины и Молдовы становится ежедневным. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Укрзализныцю.
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«Больше международных рейсов на Рождественско-новогодние праздники: Укрзализныця назначает еще один поезд в популярном сообщении Киев – Кишинев. Таким образом, сообщение между столицами Украины и Молдовы становится ежедневным. В первый рейс поезд №351/352 отправится из Киева 20 декабря, а из Кишинева — 21 декабря и будет курсировать через день», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что поезд будет отправляться из Киева в 17:02 и прибывать в Кишинев в 10:38.
«В обратном направлении поезд будет отправляться в 17:45 и прибывать в столицу Украины в 11:48», - говорится в сообщении.
Так, поезд будет делать остановки на станциях: Казатин, Винница, Жмеринка, Бар, Копай, Котюжары, Вендичаны, Могилев-Подольский, Велчинец, Окница, Белец Ораш, Унгень.
Дополнение
С 11 декабря вернулось международное сообщение Мукачево – Чоп – Чиерна над Тисоу – Кошице, что свяжет удобный хаб в Закарпатье с одним из крупнейших аэропортов Словакии.