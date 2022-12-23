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Украинцев предупредили о задержках поездов на польской границе

Киев • УНН

 • 386392 просмотра

КИЕВ. 23 декабря. УНН. Сегодня, 23 декабря, несколько поездов идут с задержками на польской границе. Также из-за обстрела на участке Марганец-Никополь был изменен маршрут нескольких поездов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".

Детали 

Отмечается, что несколько утренних задержек из-за скопления поездов на польской границе:

  • №715/716 Перемышль-Киев +7:13;
  • №31/32 Перемышль-Запорожье +3:58;
  • №705/706 Киев-Перемышль +2:37;
  • №89/90 Перемышль-Киев +2:30

Кроме того, в связи с отсутствием напряжения в контактной сети вследствие обстрела на участке Марганец-Никополь был изменен маршрут следования следующим поездам:

  • №62 Одесса-Харьков со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, Синельниково-1, Павлоград-1, Лозовая без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2, Новомосковск Днепровский.
  • №120 Львов-Запорожье со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут -2.
  • №276 Киев-Запорожье-1 со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2.

Дополнение

Укрзализныця назначила еще один поезд в популярном сообщении Киев-Кишинев. Теперь сообщение между столицами Украины и Молдовы становится ежедневным.

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