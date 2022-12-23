Украинцев предупредили о задержках поездов на польской границе

Детали

Отмечается, что несколько утренних задержек из-за скопления поездов на польской границе:



№715/716 Перемышль-Киев +7:13;



№31/32 Перемышль-Запорожье +3:58;



№705/706 Киев-Перемышль +2:37;



№89/90 Перемышль-Киев +2:30



Кроме того, в связи с отсутствием напряжения в контактной сети вследствие обстрела на участке Марганец-Никополь был изменен маршрут следования следующим поездам:



№62 Одесса-Харьков со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, Синельниково-1, Павлоград-1, Лозовая без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2, Новомосковск Днепровский.

со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, Синельниково-1, Павлоград-1, Лозовая без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2, Новомосковск Днепровский.

№120 Львов-Запорожье со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут -2.

со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут -2.

№276 Киев-Запорожье-1 со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2.

со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2.

Дополнение

Укрзализныця назначила еще один поезд в популярном сообщении Киев-Кишинев. Теперь сообщение между столицами Украины и Молдовы становится ежедневным.