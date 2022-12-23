Украинцев предупредили о задержках поездов на польской границе
Киев • УНН
КИЕВ. 23 декабря. УНН. Сегодня, 23 декабря, несколько поездов идут с задержками на польской границе. Также из-за обстрела на участке Марганец-Никополь был изменен маршрут нескольких поездов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Укрзализныцю".
Детали
Отмечается, что несколько утренних задержек из-за скопления поездов на польской границе:
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- №715/716 Перемышль-Киев +7:13;
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- №31/32 Перемышль-Запорожье +3:58;
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- №705/706 Киев-Перемышль +2:37;
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- №89/90 Перемышль-Киев +2:30
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Кроме того, в связи с отсутствием напряжения в контактной сети вследствие обстрела на участке Марганец-Никополь был изменен маршрут следования следующим поездам:
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- №62 Одесса-Харьков со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, Синельниково-1, Павлоград-1, Лозовая без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2, Новомосковск Днепровский.
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- №120 Львов-Запорожье со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут -2.
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- №276 Киев-Запорожье-1 со станции Кривой Рог Главный через Верховцево, Днепр Главный, Синельниково-2, Синельниково-1, Запорожье-1, без захода на станции Апостолово, Никополь, Чортомлык, Марганец, Днепробут-2.
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Дополнение
Укрзализныця назначила еще один поезд в популярном сообщении Киев-Кишинев. Теперь сообщение между столицами Украины и Молдовы становится ежедневным.