Українців попередили про підвищення рівнів води

За даними УкрГідрометцентру, 14-16 червня очікується підйом рівнів води (в межах русла) над поточними рівнями, на:



рiчках басейнів Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) - 0,5-1,5 м;



рiчках басейнів Прута та Сірету - 0,3-1,0 м;



рiчках басейну Захiдного Бугу - 0,2 - 0,7 м.



У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, у гірських районах - утворення локальних селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки.



Як повідомляв УНН, 14 червня у західних, Житомирській, Вінницькій областях очікуються грози, місцями шквали до 15-20 м/с, подекуди град. У Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, вдень і у Вінницькій та Хмельницькій областях можливі сильні дощі.