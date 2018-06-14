Українців попередили про підвищення рівнів води
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. За даними УкрГідрометцентру, 14-16 червня очікується підйом рівнів води. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДСНС.
За даними УкрГідрометцентру, 14-16 червня очікується підйом рівнів води (в межах русла) над поточними рівнями, на:
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- рiчках басейнів Сяну, Днiстра (Львiвська, Iвано-Франкiвська обл.) - 0,5-1,5 м;
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- рiчках басейнів Прута та Сірету - 0,3-1,0 м;
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- рiчках басейну Захiдного Бугу - 0,2 - 0,7 м.
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У мiсцях проходження сильних злив можливе формування значного мiсцевого та схилового стоку, у гірських районах - утворення локальних селевих потоків, що може мати небезпечні наслідки.
Як повідомляв УНН, 14 червня у західних, Житомирській, Вінницькій областях очікуються грози, місцями шквали до 15-20 м/с, подекуди град. У Закарпатській, Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, вдень і у Вінницькій та Хмельницькій областях можливі сильні дощі.