Українців попередили про лавинну небезпеку в Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. У горах Iвано-Франкiвської та високогір'ї Закарпатської областей зберігається 3 рівень сніголавинної небезпеки. Про це повідомив прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, передає УНН.
"5 квітня у горах Iвано-Франкiвської та високогір'ї Закарпатської областей зберігається значна снiголавинна небезпека (3 рiвень)", – передають у ДСНС з посиланням на Український гідрометцентр.
Нагадаємо, у результаті сходження лавини в горах вище населеного пункту Фішерталь у Швейцарії загинули п'ять із шести лижників, які знаходилися на горі.
Також УНН повідомляв про те, що через сходження лавини в горах Яцугадаке в Японії загинули три людини, ще 4 отримали поранення.
Як повідомлялося, у французьких Альпах зійшла лавина, внаслідок чого один чоловік загинув, а одна жінка і три чоловіки постраждали.