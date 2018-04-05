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Украинцев предупредили о лавинной опасности в Карпатах

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 апреля. УНН. В горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей сохраняется 3 уровень снеголавинной опасности. Об этом сообщил пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, передает УНН.

"5 апреля в горах Ивано-Франковской и высокогорье Закарпатской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - передают в ГСЧС со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Напомним, в результате схода лавины в горах выше населенного пункта Фишерталь в Швейцарии погибли пять из шести лыжников, которые находились на горе.

Также УНН сообщал о том, что из-за схода лавины в горах Яцугадаке в Японии погибли три человека, еще 4 получили ранения.

Как сообщалось, во французских Альпах сошла лавина, в результате чего один человек погиб, а одна женщина и три мужчины пострадали.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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