Українці завоювали три "бронзи" на турнірі "Странджа-2019"
Київ • УНН
КИЇВ. 20 лютого. УНН. У Болгарії пройшли півфінальні поєдинки міжнародного боксерського турніру класу "А" "Странджа-2019". Про це повідомляє сайт Федерації баскетболу України, передає УНН.
За результатами двобоїв боксери Національної збірної України здобули три бронзові нагороди та одну перемогу, яка гарантувала команді місце у фіналах змагань.
Автором переможної миті для збірної України став лідер збірної України у вазі до 75 кг – Олександр Хижняк. Він проведе свій чемпіонський поєдинок проти Серхата Гулера з Туреччини.
Бронзові медалі в активі Дмитра Замотаєва (52 кг), Євгена Барбанова (69 кг) і Сергія Горскова (91 кг).
Нагадаємо, що минулого року на турнірі "Странджа" українська збірна мала три нагороди.