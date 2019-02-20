Украинцы завоевали три "бронзы" на турнире "Странджа-2019"
Киев • УНН
КИЕВ. 20 февраля. УНН. В Болгарии прошли полуфинальные поединки международного боксерского турнира класса "А" "Странджа-2019". Об этом сообщает сайт Федерации баскетбола Украины, передает УНН.
По результатам поединков боксеры Национальной сборной Украины завоевали три бронзовые награды и одну победу, которая гарантировала команде место в финалах соревнований.
Автором победного момента для сборной Украины стал лидер сборной Украины в весе до 75 кг — Александр Хижняк. Он проведет свой чемпионский поединок против Серхата Гулер из Турции.
Бронзовые медали в активе Дмитрия Замотаева (52 кг), Евгения Барбанова (69 кг) и Сергея Горскова (91 кг).
Напомним, что в прошлом году на турнире “Странджа” Украинская сборная имела три награды.