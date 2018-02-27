Українські боксери вибороли три медалі на турнірі в Болгарії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 лютого. УНН. Три нагороди здобули українські боксери на одному з найбільш престижних міжнародних турнірів найвищої категорії, який днями проходив в Болгарії — “Странджа-2018”, інформує УНН з посиланням на Федерацію боксу України.
Два “золота” та одна срібна медаль гарантували “жовто-блакитній” команді потрапляння до лідируючої трійки в загальному командному медальному заліку.
Переможцями змагань від України став Дмитро Замотаєв у ваговій категорії 52 кг і Валерій Харламов у категорії 81 кг. “Срібло” в активі Івана Данча (64 кг).
Зазначимо, що наступним міжнародним стартом для “синьо-жовтої” команди стане виступ на міжнародному турнірі в Фінляндії, який пройде з 9 по 11 березня.
Як повідомляв УНН, на минулорічному турнірі “Странджа” українці також вигравали медалі.