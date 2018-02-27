Украинские боксеры завоевали три медали на турнире в Болгарии
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Три награды получили украинские боксеры на одном из самых престижных международных турниров высшей категории, который на днях проходил в Болгарии — “Странджа-2018”, передает УНН со ссылкой на Федерацию бокса Украины.
Два “золота” и одна серебряная медаль гарантировали “желто-голубой” команде попадание в лидирующую тройку в общем командном медальном зачете.
Победителями соревнований от Украины стал Дмитрий Замотаев в весовой категории 52 кг и Валерий Харламов в категории 81 кг. “Серебро” в активе Ивана Данча (64 кг).
Отметим, что следующим международным стартом для “сине-желтой” команды станет выступление на международном турнире в Финляндии, который пройдет с 9 по 11 марта.
Как сообщал УНН, на прошлогоднем турнире “Странджа” украинцы также выигрывали медали.