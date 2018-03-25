Українці закликали Порошенка "ідентифікувати Путіна"
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Президента України Петра Порошенка закликали не визнавати легітимність президента Росії Володимира Путіна та "ідентифікувати особу, яка приймала участь у виборах". Відповідна петиція розміщена на сайті електронних петицій, передає УНН.
"Вважаю за доцільне, не визнавати нашою владою легітимності В. Путіна та розпочати спеціальне розслідування з метою ідентифікації особи, що називає себе президентом Московії. Також, через міжнародні інстанції примусити Московію надати докази, які б підтвердили особу президента їхньої країни", - йдеться у петиції.
Автором петиції є Шевченко Юрій Олексійович, петиція була створена 23 березня. На даний час зібрано 11 голосів з 25 тисяч необхідних.
Нагадаємо, також Порошенка закликали скасувати перехід на зимовий та літній час.