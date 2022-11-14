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Українці за два дні зібрали гроші на 20 морських дронів - Мінцифра

Українці за два дні зібрали гроші на 20 морських дронів - Мінцифра

Київ • УНН

 • 296708 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. За два дні українці зібрали понад 200 млн гривень на флот морських дронів. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає УНН.

Цитата

“За перші вісім годин було зібрано більше ніж 120 мільйонів грн. А на сьогодні, ранок понеділка – більше ніж 200 мільйонів гривень. Ми будемо протягом дня розуміти чітко суму. Але це вже точно дозволяє закупити 20 подібних дронів”, – заявив він.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що на фандрейзинговій платформі UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про збір коштів на морські дрони і вже за дві години повідомив - гроші на перший зібрали.

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