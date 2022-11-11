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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
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Матиме назву "Херсон": українці за дві години зібрали гроші на перший морський дрон

Матиме назву "Херсон": українці за дві години зібрали гроші на перший морський дрон

Київ • УНН

 • 352769 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Сьогодні віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров оголосив про збір коштів на морські дрони і вже за дві години повідомив - гроші на перший зібрали, передає УНН.

Деталі

Так, о 13:40 Федоров написав: "Збираємо на перший у світі флот морських дронів! Президент Володимир Зеленський запустив особливий збір через UNITED24"

За його словами, один апарат коштує 10 мільйонів гривень.

"За сьогодні хочемо зібрати на перші 10 штук. Це унікальна і засекречена українська розробка. У вартість входить: дрон, оснащений системою автопілотування, відеопідсистемами, в тому числі нічного бачення, спеціальним зв'язком, захищеним від впливу ворожих засобів РЕБ, резервними модулями зв’язку та бойовою частиною. А також — наземна автономна станція управління, система транспортування і зберігання, центр обробки даних і декілька особливих сюрпризів для наших ворогів", - зазначив Федоров.

І вже о 15:33 глава Мінцифри повідомив - кошти на перший морський дрон зібрано.

Цитата

"Зібрано на перший морський дрон. Він матиме назву Херсон".

Доповнення

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна буде акумулювати кошти для флоту морських дронів.

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