Україна хоче створити флот морських дронів. Зеленський анонсував збір коштів

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"Наступного тижня запустимо ще один фандрейзинговий напрямок – будемо акумулювати кошти для флоту морських дронів. Думаю, абсолютно кожен розуміє, що це й для чого це, і впевнений, що мільйони людей підтримають і такий напрямок у нашій обороні. Як це працює – всі вже бачили. І це тільки для захисту нашої, нашої морської акваторії, на чуже ми не претендуємо", - написав Зеленський.

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Президент зауважив, що рівно пів року тому було запущено роботу благодійної платформи United24.

"Майже 220 мільйонів доларів внесків від мільйонів людей з більш ніж сотні країн. Для України купуються дрони, гелікоптери, машини для розмінування, зокрема дуже ефективна Armtraс, десятки швидких, які вже працюють у прифронтових районах. До проекту приєдналися зіркові амбасадори: Андрій Шевченко, Еліна Світоліна, Олександр Усик, Демна, Лієв Шрайбер, Марк Гемілл, Imagine Dragons, Барбра Стрейзанд, Скотт Келлі і Тімоті Снайдер", - резюмував Зеленський.