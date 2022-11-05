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Украина хочет создать флот морских дронов. Зеленский анонсировал сбор средств

Киев • УНН

 • 250874 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. Украина со следующей недели будет аккумулировать средства для флота морских дронов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский, передает УНН.

Цитата

"На следующей неделе запустим еще одно фандрейзинговое направление – будем аккумулировать средства для флота морских дронов. Думаю, абсолютно каждый понимает, что это и зачем это, и уверен, что миллионы людей поддержат и такое направление в нашей обороне. Как это работает – все уже видели. И это только для защиты нашей, нашей морской акватории, на чужое мы не претендуем", - написал Зеленский.

Добавим

Президент отметил, что ровно полгода назад была запущена работа благотворительной платформы United24. 

"Почти 220 миллионов долларов взносов от миллионов людей из более чем сотни стран. Для Украины покупаются дроны, вертолеты, машины для разминирования, в том числе очень эффективная Armtraс, десятки скорых, которые уже работают в прифронтовых районах. К проекту присоединились звездные послы: Андрей Шевченко, Элина Свитолина, Александр Усик, Демна, Лиев Шрайбер, Марк Гэмилл, Imagine Dragons, Барбра Стрейзанд, Скотт Келли и Тимоти Снайдер", - резюмировал Зеленский.

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