Будет называться "Херсон": украинцы за два часа собрали деньги на первый морской дрон

Детали

Так, в 13:40 Федоров написал: "Собираем на первый в мире флот морских дронов! Президент Владимир Зеленский запустил особый сбор через UNITED24"

По его словам, один аппарат стоит 10 миллионов гривен.

"За сегодня хотим собрать на первые 10 штук. Это уникальная и засекреченная украинская разработка. В стоимость входит: дрон, оснащенный системой автопилотирования, видеоподсистемами, в том числе ночного видения, специальной связью, защищенной от воздействия враждебных средств РЭБ, резервными модулями связи и боевой частью. А также — наземная автономная станция управления, система транспортировки и хранения, центр обработки данных и несколько особых сюрпризов для наших врагов", - отметил Федоров.

И уже в 15:33 глава Минцифры сообщил – средства на первый морской дрон собраны.

Цитата

"Собрано на первый морской дрон. Он будет называться Херсон".

Дополнение

Ранее Зеленский сообщал, что Украина будет аккумулировать средства для флота морских дронов.