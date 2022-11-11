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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Збір коштів на український флот морських дронів розпочато: Зеленський показав кадри з технікою

Збір коштів на український флот морських дронів розпочато: Зеленський показав кадри з технікою

Київ • УНН

 • 356058 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. На фандрейзинговій платформі UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський, передає УНН.

Цитата

«На фандрейзинговій платформі UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів. Маємо захистити акваторії наших морів і мирні міста від російських ракет, які запускають із кораблів. Морські дрони також допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно для всього світу», - написав Зеленський у соцмережах.

Президент висловив впевненість у тому, що мільйони людей підтримають цей важливий напрям оборони України.

«Як це працює, усі вже бачили. І це лише для нашого захисту – на чуже ми не претендуємо. Долучайтеся!», - закликав Зеленський.

Доповнення

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна буде акумулювати кошти для флоту морських дронів.

Українські Національні Новини

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