Збір коштів на український флот морських дронів розпочато: Зеленський показав кадри з технікою

Цитата

«На фандрейзинговій платформі UNITED24 розпочався збір коштів на перший у світі український флот морських дронів. Маємо захистити акваторії наших морів і мирні міста від російських ракет, які запускають із кораблів. Морські дрони також допоможуть розблокувати коридор для цивільних суден, які везуть зерно для всього світу», - написав Зеленський у соцмережах.

Президент висловив впевненість у тому, що мільйони людей підтримають цей важливий напрям оборони України.

«Як це працює, усі вже бачили. І це лише для нашого захисту – на чуже ми не претендуємо. Долучайтеся!», - закликав Зеленський.

Доповнення

Раніше Зеленський повідомляв, що Україна буде акумулювати кошти для флоту морських дронів.